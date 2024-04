Disistima pre-politica

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 20 aprile 2024) Molti amici, alcuni dei quali “progressisti”, dicono che la miadella Meloni è eccessiva. Ma il mio non è odio ideologico: è solo profonda diffidenza verso una persona falsa e ingannevole.Mario Chessavia email Gentile lettore, anch’io diffido fortemente della Meloni, perché il personaggio mi pare, sul piano umano ancor prima che politico, inaffidabile e molto pericoloso per il Paese. Quello che nelle promesse di Berlusconi aveva un carattere favolistico, quasi risibile (meno tasse per tutti, un milione di posti di lavoro, la dentiera gratis), nella Meloni perde ogni levità e diventa una becera beffa ai danni di tanta gente. Quando dall’opposizione chiedeva mille euro con un click, via le accise sui carburanti, via le commissioni sui Pos, tassa sugli extraprofitti bancari e blocco navale dell’Africa, crede non sapesse che erano irrealizzabili? Lo sapeva ...