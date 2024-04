DIRETTA F1 - qualifiche GP Cina 2024 | la Ferrari vuole salire di livello dalle 9 00

(Di sabato 20 aprile 2024) Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti allaLive delledel GP didi F1. L’appuntamento è per le ore 9.00 di sabato 20 aprile. In precedenza, all’alba italiana (5.00), si sarà disputata la Sprint Race. La, dopo le difficoltà palesate con la pioggia, confida in un asfalto asciutto.

Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA Live delle qualifiche del GP di Cina 2024 di F1. L’appuntamento è per le ore 9.00 di sabato 20 aprile. In precedenza, all’alba italiana (5.00), ... (oasport)

Il circuito di Shanghai torna ad ospitare la Formula 1 dopo quattro anni di stop. Il Gran Premio di Cina non si disputa infatti dal 2019 a causa dell’emergenza da Covid-19. Il Circus torna in terra ... (sportface)

Il quinto appuntamento del mondiale di Formula 1 va in scena sul circuito di Shanghai. Il Gran Premio di Cina torna a disputarsi quattro anni dopo l’ultima volta e le novità sono diverse. Per la ... (sportface)

LIVE F1, oggi qualiche e pole GP Cina in DIRETTA: Ferrari contro Verstappen per la pole - La DIRETTA live delle qualifiche del GP Cina della Formula 1 2024: Leclerc e Sainz sfidano Verstappen per la pole ...fanpage

LIVE F1, GP Cina 2024 in DIRETTA: tutto pronto per la Sprint Race! Norris dalla pole, Ferrari per la rimonta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA SPRINT 04.53 Max Verstappen è il chiaro ed ovvio favorito di questa gara sulla ...oasport

LIVE – Formula 1, GP Cina: le qualifiche in DIRETTA - Il circuito di Shanghai torna ad ospitare la Formula 1 dopo quattro anni di stop. Il Gran Premio di Cina non si disputa infatti dal 2019 a causa dell’emergenza da Covid-19. Il Circus torna in terra ci ...sportface