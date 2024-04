Del Piero lasciò il ritiro per lui | Franco muore 20 anni dopo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 20 aprile 2024) Social. L’ex tecnico universitario di Pergine è mortovent’dal terribile incidente che lo aveva ridotto in stato vegetativo. La sua passione per il calcio e per la Juventus era ben nota all’ex capitano Delche, nel 2007,unestivo per fare visita a. Scopriamo insieme maggiori dettagli di questa triste scomparsa.Leggi anche: Nave si schianta contro la banchina in Italia: coinvolti 30 passeggeri Leggi anche: Allarme sul famoso gelato: “Possibili schegge di metallo e plastica”. Il marchio interessatoZampedri, la scomparsa a vent’dall’incidenteZampedri, ex tecnico universitario di Pergine (Trento), è scomparso a vent’dall’incidente che lo ha ...