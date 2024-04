Defibrillatore - le società sportive a lezione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) Firenze, 20 aprile 2024 – Il vento dello sport soffia sempre più forte nell'ambito della sicurezza cardiaca e la recente iniziativa promossa dalla Ets Regalami un sorriso presso la sede della Us Nave a Rovezzano dimostra quanto questa consapevolezza stia crescendo nel tessuto delle. È un dato di fatto: ilpuò fare la differenza tra la vita e la morte, e le tragiche storie di giovani atleti che hanno perso la vita per il mancato utilizzo di questa tecnologia ci ricordano quanto sia fondamentale saperne fare uso. Grazie all'instancabile impegno di Luigi Vizia, formatore regionale di spicco, e alla preziosa collaborazione delle associazionilocali, si è potuto allestire un corso di pronto intervento Blsd (Basic Life Support and Defibrillation) a beneficio della comunità podistica. ...