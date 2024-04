De Laurentiis in ritiro con la squadra per qualificarsi in Europa Corsport

(Di sabato 20 aprile 2024) Per assurdo quello che sta per arrivare potrebbe essere il periodo più esaltante per il Napoli. Dopo una stagione di disastri arrivano le ultime partite e le ultime possibilità per entrare in. Lo sottolinea il Corriere dello Sport che scrive “Il Napoli vive il finale di campionato con l’adrenalina delle grandi incertezze, perché l’resta ad un passo, è una possibilità concreta, che sia Champions oLeague, ricordandosi della Conference che consente comunque di farne parte”. Devuole l’Si parte dunque con la sfida di oggi e il presidente Deci crede “Dall’Empoli al Lecce, ci sono sei finali tutte da vivere e troppi motivi per non sentirsi già vinti, sono intrecci e storie personali, il destino già scritto di molti (Osimhen, Zielinski, ...

Dopo il pari col Genoa vertice tra De Laurentiis e Mazzarri, sul tavolo l’ipotesi ritiro per preparare al meglio la sfida di Champions. CALCIO Napoli – Vertice in casa Napoli tra il presidente ... (napolipiu)

Francesco Calzona è arrivato solo ieri a Castel Volturno come nuovo allenatore del Napoli, ma ha già cominciato a impostare il suo pensiero. 24 ore non possono fare la differenza in termini di ... (ilnapolista)

CDS - ADL in ritiro con la squadra: tutti uniti per l'obiettivo qualificazione in Europa - Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli dovrà vivere un finale di campionato importante per agganciare il treno Europa. Ci sono sei finali tutte da vivere e troppi motivi per non sentirsi g ...napolimagazine

Cds - ADL in ritiro con la squadra: l'obiettivo è restare in Europa per il 15esimo anno - La Serie A è come se fosse in attesa del Napoli perché l'aritmetica regala ancora speranze di quinto posto Champions.tuttonapoli

De Laurentiis in ritiro a Empoli, il patron carica la squadra: "Prendiamoci l'Europa" - Il presidente del Napoli è presente nel ritiro della squadra ad Empoli, vuole dare la carica giusta per vincere nella gara odierna.areanapoli