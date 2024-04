Date e orari della 34ª giornata di Serie A | se l’Inter non vince il derby festeggia sul divano?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 20 aprile 2024) La 33ªdiA è iniziata ieri, con i due anticipi del venerdì, ma l’attesa è tutta per ildi Milano, nel qualepuò giàre per una splendida vittoria in anticipo dello Scudetto. Nel caso in cui i nerazzurri non dovessero riuscire ad avere la meglio sui rossoneri, allora sfrutteranno la seconda occasione sabato prossimo, 27 aprile, davanti al pubblico interista, nella sfida contro il Torino. Sono state ufficializzate oggi34ª: niente “scudetto sul”., infatti, scenderà in campo, infatti prima di Juve-Milan. La 34ªdiA Frosinone-Salernitana, venerdì 26 aprile ore ...