Dall’abbinamento con il blazer a quello con il blouson di pelle - dal trench al giacchino prezios - 4 idee outfit da provare subito

(Di sabato 20 aprile 2024) La primavera è quel momento dell’anno in cui diventa difficile azzeccare sempre l’giusto. E questo a causa dei continui e repentini cambiamenti del meteo. Un giorno fa freddo,dopo si scoppia dal caldo. Vestirsi a strati è una delle soluzioni più efficaci ma esiste anche l’opzione di puntare sul look che ha come protagonista la bralette sottogiacca. Il trucco sta infatti nell’indossare un reggiseno bello da vedere sotto capi che si possono aprire davanti. Come una camicia sotto il, una giacca o un cardigan. E, se il tempo lo permette, sbottonarli per mettere in mostra il reggiseno. Se invece l’aria comincia a farsi troppo fresca, basta chiudere il capospalla e il gioco è fatto. La scelta del modello giusto è ...