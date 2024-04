Dai sindaci metropoli fronte del no all’autonomia differenziata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDa Milano a Napoli passando per Bari e Roma arriva un netto no dai. Beppe Sala, Gaetano Manfredi, Antonio De Caro e Roberto Gualtieri oggi hanno preso parte, anche in video collegamento, ad un incontro de La Repubblica delle Idee, in corso a Napoli, e da tutti l’orientamento del Governo è stato bocciato. “Noi oggi viviamo in un mondo sempre più globale dove le sfide sono continentali non possiamo mai immaginare che determinati temi come il commercio, logistica, le regole della protezione civile possano essere gestite da regioni che in alcuni casi hanno molto meno abitanti di molte città italiane, è un fatto antistorico – ha detto il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi -. Può portare solo danni perché significherebbe che le regole del commercio possono essere diverse ...