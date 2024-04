Dagli Editoriali dell’ASviS Il ricorso a un tribunale non può essere l’unica soluzione alla crisi climatica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 20 aprile 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dal sito ASviS dell’editoriale di Ivan Manzo del 12 aprile 2024. La decisione di Strasburgo stabilisce che i governi che non agiscono sul clima violano i diritti umani. Mentre i Paesi del G20 continuano a finanziare le fonti fossili si avvicina la discussione sulla Legge sul clima. I governi continuano a rimandare l’azione sulla: in questo modo stanno violando i diritti umani? La risposta è sì. Lo ha stabilito il 9 aprile la Corte europea dei diritti umani (Cedu) di Strasburgo in una sentenza che è stata giustamente definita “storica”. Per la prima volta la Cedu ha messo nero su bianco che i governi che non adottano le misure necessarie rispetto agli impegni che loro stessi hanno sottoscritto in sede di convenzioni internazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico generano un ...