Cybersecurity - allarme per le aziende italiane | solo l’1% è in grado di affontare minacce

(Di sabato 20 aprile 2024) In Italia, soltanto l’1 per cento delleha un livello di preparazione “maturo”, necessario per essere resiliente contro i rischi odierni di. La preparazione è ritenuta comunque fondamentale: il 63 per cento dei responsabili della sicurezza dichiara che un incidente disarebbe indi interrompere l’attività nei prossimi 12-24 mesi. Il 94 per cento delleprevede quindi di aumentare il budget per lanei prossimi 12 mesi. Questi i risultati con focus sul nostro paese della ricerca CiscoReadiness Index Readiness Index 2024 diffusa giovedì scorso e condotta su 8.000 responsabili della sicurezza provenienti da 30 Paesi, tra cui anche l’Italia. Le...