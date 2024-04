Cusago - operaio 23enne stritolato dallo sminuzzatore di rifiuti davanti ai colleghi | l’ipotesi dell’errore umano

(Di sabato 20 aprile 2024)(Milano), 20 aprile 2024 – L'ipotesi che stanno vagliando i carabinieri della Compagnia di Corsico è di un errore. Hassan Mohamed Ahmed Khalil, 23 anni, è mortodalla macchina sminuzzatrice su cui stava lavorando venerdì sera, all’interno dell’azienda Convertini di, specializzata nel trattamento dei. Era impiegato, con regolare contratto, nella cooperativa che ha in gestione parte delle lavorazioni della ditta e, secondo le prime testimonianze, avrebbe commesso un errore durante lo smistamento dei. Ilavrebbe cercato di tagliare un nastro che avvolgeva uno dei materiali che stava trattando, probabilmente senza accorgersi che il nastro trasportatore era ancora in funzione. È stato proprio il nastro che ha agganciato ...

Due 23enni morti sul lavoro tra Siena e Milano, allarme in Italia: numeri tragici da inizio 2024 - Avevano 22 e 23 anni, i due lavoratori più giovani dei 5 operai morti ieri sul posto di lavoro. In un' azienda di Siena , Manuel Cavanna è stato colpito al petto da un tubo di ferro, è invece un ...tg.la7

