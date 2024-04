Cusago - 23enne muore risucchiato da macchinario tritarifiuti

(Di sabato 20 aprile 2024) Incidente mortale sul lavoro, ieri 19 aprile intorno alle 23.30, nel comune di. La vittima è un giovane operaio della Impresa Convertini srl: undi origine egiziane. L’azienda dov’è avvenuto l’infortunio si trova in viale Europa 72: si occupa di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali. L’operaio, per cause in corso di accertamento, ...

