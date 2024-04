Cus - rinnovato Tosi alla guida

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 aprile 2024) Si sono svolte presso la sala riunioni del Centro Universitario Sportivo Ferrara di via Gramicia 41 le elezioni di presidente, consiglio direttivo ed organi di controllo del Cus Ferrara, che resteranno in carica 3 anni, uno in meno all’usuale, per le more del cambiamento di statuto che hanno visto il protrarsi di un anno il mandato precedente. All’assemblea elettiva hanno partecipato con diritto al voto i soci effettivi ed anziani regolarmente iscritti nel libro soci del Cus Ferrara ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale scadente al 31 dicembre 2023. In prima battuta è stata effettuata l’elezione del presidente, che ha visto la riconferma di Giorgio, poi si è passati alle cariche di consiglieri e al termine delle votazioni sono risultati eletti Fulvio Bernabei, Sabrina Landini, Michele Savriè, Roberta Scabbia, Vincenzo Spaccamonte, che ...