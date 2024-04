(Di sabato 20 aprile 2024) Divertente siparietto tra Jannike Daniilin un video prodotto dall’ATP con lo stesso tennistacome protagonista principale. Il numero quattro del mondo, infatti, è stato intervistato e le domande sono arrivate da alcuni suoi colleghi e tra questi c’era anche l’altoatesino, che ha chiesto una cosa molto specifica al, ricevendo indietro una risposta a sua volta molto dettagliata e ricca anche di complimenti. “Comerispondere da così lontano in campo?”, questa è lacheha posto a, analizzando certamente una delle principali caratteristiche del tennista, che è probabilmente tra i giocatori che sta più lontano dalla linea di fondo quando deve rispondere. Appena ha visto ...

Curiosa domanda di Sinner a Medvedev. Il russo scherzoso: “Non ne hai bisogno, ma puoi riuscirci” - Divertente siparietto tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev in un video prodotto dall'ATP con lo stesso tennista russo come protagonista principale. Il ...oasport

Elisabetta Canalis e la domanda scomoda: «Cosa direbbero i miei ex fidanzati se si trovassero allo stesso tavolo» - Elisabetta Canalis, sul proprio profilo Instagram, è solita pubblicare foto, video e storie che raccontano i suoi viaggi, i suoi progetti di lavoro o le sue vacanze insieme alla sua ...leggo

Lilli Gruber, imbarazzo in diretta: la domanda scomoda spiazza la giornalista - Momento "scomodo" in diretta tv per Lilli Gruber, intervistata da Geppi Cucciari durante la trasmissione 'Splendida Cornice' su Rai 3.newsmondo