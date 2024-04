Cuadrado si ferma ancora | niente Milan-Inter L’entità del problema – TS

(Di sabato 20 aprile 2024) Juansi èto. Nei prossimi giorni lavorerà da solo per definire il suo finale di stagione con la maglia dell’. STOP – A pochi giorni dalla delicata sfida in Serie A che potrebbe regalare all’lo scudetto della seconda stella, ad Appiano Gentile continuano i lavori in vista del derby contro il. Chi non prenderà parte alla stracittadina è Juan: il centrocampista colombiano nella giornata di oggi svolgerà un allenamento individuale.è leggermente affaticato per i troppi carichi di lavoro degli ultimi giorni e proverà ad essere arruolabile alla causa già in vista della prossima settimana. Per quanto riguarda tutti gli altri saranno ...

