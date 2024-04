Crossover! La musica a 360 giri con Alma Manera

(Di sabato 20 aprile 2024)! Laa 360… in onda su Rai Isoradio martedì , mercoledì e giovedì, dalle 13 alle 14, un programma diche conduce con grande garbo e grinta,con la Regia di Filomena Vitagliano.… Laa 360! E' un punto di riferimento per i radio ascoltatori appassionati di tutti i generili, e per il mondo dellacon i suoi addetti ai lavori e gli...

Intervista a Matthew Vaughn , regista di Argylle - La super spia, nuova saga che unisce cinema e letteratura. Nel cast Henry Cavill e Bryce Dallas Howard. In sala. Argylle - La super spia è in sala ... (movieplayer)

Nissan Qashqai si rinnova, come cambia il Crossover pioniere - Nissan annuncia un nuovo modello di Qashqai per il 2024, con design rinnovato e più tecnologia a bordo. Scopri di più ...techprincess

Franco Ricciardi, chi è e vita privata/ “Faccio musica da trent’anni, non conta la regione d’origine” - Il re del Crossover partenopeo si racconta a cuore aperto Franco Ricciardi ... Un grande successo per Franco Ricciardi non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Oggi la sua musica è arrivata ...ilsussidiario

Arriva l’estate, ’musica, Maestro’: "Appuntamenti a Casa Pavarotti per continuare il sogno di Luciano" - Nicoletta Mantovani: "Dal 16 giugno tanti eventi nel parco della villa di Santa Maria Mugnano . Ripercorreremo in particolare le opere di Puccini. Ci sarà anche una serata Crossover tra classica e pop ...ilrestodelcarlino