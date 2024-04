Costruzioni - Gic chiude edizione dei record | oltre 6 mila visitatori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Sono statiche dal 18 al 20 aprile hanno affollato i padiglioni del Piacenza Expo per la 5ªdel Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo e degli Inerti da Costruzione e Demolizione - Italian Concrete Days, la principale mostra-convegno a livello europeo dedicata alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione, alla demolizione delle strutture in cemento armato, al trasporto e al riciclaggio degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai massetti. Un'quella appena conclusa, che ha visto: 263 espositori accreditati provenienti dall'Italia e dall'Estero; 16 convegni e15metri quadri di superficie espositiva. ...