Così lo scandalo dei chierichetti del Papa è arrivato ai piani alti della Santa Sede L’estratto del libro-inchiestaVizio Capitale

(Di sabato 20 aprile 2024) Lodei “del”, ricostruito nel“Vizio. Sesso, potere e omertà in Vaticano”, scritto da Giuseppe Pietrobelli ed edito da Paper First, offre uno sconcertante spaccato delle connivenze che hanno coperto una vicenda torbida tra adolescenti avvenuta nel Preseminario “San Pio X” fatto ora chiudere da Bergoglio. È lodi chi sapeva e non ha fatto nulla per anni. Il chierichetto L. si confidò nel 2009 con il rettore don Renato Radice e nel 2013 con il vescovo di Como, Diego Coletti, spiegandogli di subire continue violenze. Fu minacciato di espulsione e non accadde nulla. Nel 2014 un testimone oculare, il polacco K, scrisse a vescovi e cardinali, perfino al. L’inchiesta canonica fu insabbiata fino al 2017 quando il caso ...