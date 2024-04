Così Leonardo e Textron candidano il M-346 per addestrare i piloti Us Navy

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 20 aprile 2024) I dirigenti dipuntano sul velivolo M-346 dell’azienda italiana e sulla sua “esperienza reale” per aggiudicarsi il diritto di fornire alla Marina statunitense il suo addestratore di nuova generazione. Le due aziende hanno annunciato lo scorso settembre la loro intenzione di puntare al prossimo programma di addestramento, dove probabilmente dovranno competere con il T-7A della Boeing e al T-50 della Lockheed Martin-KAI. Ad agosto infatti la Usha diffuso una Request of Information per il cosiddetto “Undergraduate Jet Training System (Ujts)” nel tentativo di sostituire i vecchi addestratori T-45. La richiesta prevedeva un acquisto minimo di 145 velivoli e l’assegnazione del contratto nel 2026. Con la richiesta di offerta che potrebbe dunque arrivare tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2025. Centrale nella ...