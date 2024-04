Così il blitz delle Idf mette a nudo le debolezze degli ayatollah. La versione di D'Anna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 20 aprile 2024) Nel silenzio enigmatico di Israele, a Teheran, forze armate e guardiani della rivoluzione si interrogano sulla provenienza dei droni che all’alba hanno lanciato missili da distanza ravvicinata contro la base aerea di Isfahan. La strategia israeliana di non rivendicare l’attacco questa volta non solo spiazza, main fibrillazione i militari iraniani e il regime islamico, che ancora non sono riusciti a individuare da dove sono arrivati i droni dele temono che possano essere stati lanciati dallo stesso territorio dell’Iran. Escluso che da Israele possano aver attraversato i cieli di Giordania e Iraq, si sono fatte le ipotesi di basi di partenza in Azerbaigian o da un’imbarcazione nel Mar Rosso. Congetture senza prove e, particolare che allarma ulteriormente gli iraniani, senza tracce radar. Come se si trattasse di ...