Cos’è scritto nel monologo censurato di Antonio Scurati? Ecco il testo completo

(Di sabato 20 aprile 2024) Avrebbe dovuto partecipare questa sera al programma di Rai3, Che sarà, con unsul 25 aprile. Invece, lorenon ci sarà. Ad annunciarlo con un post su Instagram, la conduttrice Serena Bortone. Con una nota del direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, l’emittente di Stato ha smentito che si tratti di censura. Questo ilintegrale delin questione, pubblicato su Repubblica.it. Giacomo Matteotti fu assassinato da sicari fascisti il 10 di giugno del 1924. Lo attesero sottocasa in cinque, tutti squadristi venuti da Milano, professionisti della violenza assoldati dai più stretti collaboratori di Benito Mussolini. L’onorevole Matteotti, il segretario del Partito Socialista Unitario, l’ultimo che in Parlamento ancora si opponeva a viso ...

