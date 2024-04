Cosa vuol dire esternalizzare

(Di sabato 20 aprile 2024) Secondo Treccani, l’esternalizzazione è «la procedura con cui un’azienda conferisce ad altra azienda esterna, in tutto o in parte, la lavorazione di un suo prodotto o la fornitura di un servizio». Questa operazione viene chiamata anche outsourcing e può essere finalizzata a risparmiare sul costo del personale. L’organizzazione dei cicli produttivi attraverso l’affidamento esterno di una o più fasi ha preso piede in Italia a partire dagli anni Ottanta e continua a essere molto utilizzata. Da un punto di vista tecnico, l’impresa committente stipula con l’azienda incaricata di eseguire il lavoro un contratto di appalto d’opera o di servizi. L’articolo 1655 del codice civile definisce il contratto di appalto come un accordo mediante il quale «una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un ...

