Cosa succede ai videogame | in Italia sono sempre meno le persone che giocano

" Cosa è successo la notte scorsa in Iran?", chiede Lilli Gruber a Lucio Caracciolo suo ospite in studio a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 19 aprile. "Si è chiusa la fase del triangolo", ... (liberoquotidiano)

Tutto pronto per la quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Il talent show, che ormai è entrato nella sua fase finale, continua a dare spazio a ballerini e cantanti di grande ... (dilei)

Ti serve più energia per lo sport Sfida te stesso: niente vino e birra per 30 giorni! - Basta un mese senza alcolici per moltiplicare le riserve di energia del corpo e depurare l'organismo. Lo dimostra uno studio francese: ecco Cosa sapere ...gazzetta

Bari, Emiliano e quel messaggio a Pisicchio prima del suo arresto: “Dimettiti o ti mando a casa”. Lo scandalo che non avrà conseguenze - “Oltre ai sondaggi delle prossime europee riportati daRepubblica e Corriere, le aperture dei giornali di oggi, hanno tre focus: ...ilriformista

Roma, accade solo il 21 aprile: spettacolo astronomico al Pantheon visibile una volta l’anno - L'eterna bellezza di Roma si manifesta in tutto il suo splendore nel cuore del Pantheon con uno spettacolo unico nel giorno del suo Natale.supereva