Cosa sappiamo delle esplosioni nella base dei filo-Iran in Iraq Dal raid alle strategie di Israele | tutte le ipotesi al vaglio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Un nuovo capitolotensioni in Medio Oriente, altri morti, ma questa volta nessuna rivendicazione. Non è ancora chiaro quale sia la mano che ha provocato lemilitaremiliziea sud di Baghdad, in, ma nelle ore immediatamente successive si sono susseguite accuse, smentite e scarichi di responsabilità. Il risultato è che gli elementi in mano agli analisti rimangono ancora troppo pochi per muovere accuse dirette, anche se il campoopzioni va restringendosi col passareore.si sa: è un “attacco”? Definire “un attacco” quello che ha colpito ladi Calso, gestita dForze di Mobilitazione Popolare (Pmf) ...