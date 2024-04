Coordinamento provinciale M5S - per la carenza di medici si utilizzino fondi finalizzati alle prestazioni aggiuntive

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sull’emergenza sanitaria 118, il Direttore Generale Volpe dichiara ripetutamente di voler fare un’operazione verità facendo però egli stesso uso di inesattezze. Contrariamente a quanto afferma, la demedicalizzazione delle ambulanze non è l’unica soluzione possibile in quanto i 48in servizio, con la corretta applicazione delle disposizioni di legge in materia di, sono perfettamente in grado di garantire il servizio nelle undici postazioni 118 attualmente medicalizzate. Non a caso il legislatore, per fronteggiare la grave insufficienza di personale medico, ha stanziato nella legge di bilancio dello Stato risorseper 200 milioni di euro finalizzate esclusivamente all’utilizzo delle. La ...