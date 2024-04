Consar Coach Bonitta ai titoli di coda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024)Marco, cos’è mancato allaper arrivare in finale? "Queste partite sono fatte di occasioni. A noi è capitata la grande occasione nel 3° set, ma non l’abbiamo colta. Eravamo davanti 22-21 e abbiamo avuto un paio di situazioni favorevoli. Quel set ha spostato la percentuale di vittoria verso Grottazzolina". Come definisce la prestazione di gara3? "Siamo stati straordinari, perché nel 4° set abbiamo fatto delle cose incredibili. Loro si aspettavano la nostra fine e invece abbiamo giocato alla grande". Si poteva fare qualcosa di più nel tiebreak? "Nel tiebreak abbiamo commesso qualche errore fin da subito". Qual è il sentimento che le suscita pensare all’epilogo della stagione? "Sono molto orgoglioso del mio gruppo, perché a Grottazzolina, sul campo della mattatrice della regular season, abbiamo avuto le ...