Confcommercio | Pil I trimestre a +0,3%

(Di sabato 20 aprile 2024) 10.18 Riviste al rialzo le stime disul Pil nel primo, in crescita dello 0,3% su base trimestrale. La stima precedente dell'Ufficio studi era pari a +0,1%.ritiene quindi che l'obiettivo di una crescita annua intorno all'1% "resta difficile, ma per nulla impossibile". Inoltre, dopo la risalita di marzo all'1,2%, l'inflazione dovrebbe rallentare all'1% ad aprile, cosa che rappresenta una premessa "per spingere le famiglie a moderati miglioramenti dal lato della domanda".