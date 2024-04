Confcommercio - l' inflazione rallent - spinta ai consumi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Dopo la risalita di marzo all'1,2%, l'dovrebbeare ad aprile all'1,0%. E' la previsione di, secondo cui si confermano in ulteriore raffreddamento i prezzi degli alimentari, progressivamente sempre più vicini all'andamento generale dei prezzi. "Il permanere dell'sui valori che la nostra economia aveva sperimentato negli anni precedenti alla fiammata registrata tra la fine del 2021 e gli ultimi mesi del 2022, soprattutto per i beni acquistati con maggior frequenza, è una delle premesse per spingere le famiglie a moderati miglioramenti dal lato della domanda. - spiega- Andamento che potrebbe essere favorito anche dal permanere di dinamiche occupazionali debolmente positive e dai recuperi di reddito generati dai rinnovi contrattuali". A marzo 2024 ...