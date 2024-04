Conclusi tutti i lavori all’istituto Galilei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) Un edificio completamente rinnovato soprattutto riguardo all’efficientamento energetico. Si sonoche hanno visto la sostituzione della centrale termica, l’adeguamento dell’impianto antincendio e dell’impianto elettrico, la risistemazione del resede esterno per consentire una maggior sicurezza degli spazi. E ancora la sostituzione dei vecchi infissi, l’impermeabilizzazione del tetto sia della scuola che della palestra e l’installazione dei pannelli fotovoltaici sulla copertura piana dell’edificio scolastico.per oltre un milione di euro per l’istitutodi Montopolif inanziati per l’80% dal bando regionale Por Fesr 2014-2020 rientrando tra i progetti per interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con ...