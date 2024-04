Come una furia sulla ex Arrestato quarantenne

(Di sabato 20 aprile 2024) Guarirà in un mese e mezzo la donna di 33 anni che l’ex convivente ha preso a pugni e calci. Raggiunta nella sua abitazione a Pavia nella notte tra martedì e mercoledì da Fredi Keci, un albanese di 48 anni residente in corso Garibaldi, la donna che si trovasedia a rotelle a causa della frattura di entrambe le caviglie che si è procurata in un incidente domestico, è stata aggredita. L’uomo si è presentato a casa della ex compagna e ha cominciato a suonare insistentemente il campanello. Da quanto si è potuto capire, a portare il quarantottenne sotto l’abitazione della donna, sarebbe stata la gelosia e l’idea che potesse esserci un’altra persona accanto alla donna. Spaventata, la trentatreenne ha chiesto aiuto a una vicina che ha fatto il possibile per aiutarla. Ma ladell’uomo era incontenibile, tanto che ha abbattuto la porta della donna a ...

