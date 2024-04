Colpita una base militare filo-iraniana in Iraq | ci sono morti e feriti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 20 aprile 2024) Un raid aereo inha colpito nella notte unache ospita truppe dell'esercito ed ex paramilitariiraniani di Hachd al Chaabi, integrati nelle forze regolari irachene. Secondo fonti di sicurezza irachene, che non hanno specificato la provenienza dell’attacco, il raid avrebbe provocato almeno un morto e otto. “Se Israele vuole fare altro avventurismo e agire contro gli interessi dell'Iran, la prossima risposta sarà immediata e al massimo livello", ha commentato ai microfoni di Nbc il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, a seguito dell’attacco sul territorio iracheno. Smentite immediatearrivate sia dal Pentagono (gli Stati Uniti "oggi non hanno condotto attacchi aerei in”), sia da Israele, secondo fonti ...