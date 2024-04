CNA PRATO-PISTOIA Gap tra formazione e fabbisogni delle imprese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) C’è un forte divario tra le esigenze occupazionalie un’adeguatadi figure specializzate da inserire in azienda: è quanto emerge dal 3/o Report Mismatch 2024 per le province direalizzato da Cna Toscana centro. Il tasso di disoccupazione giovanile supera il 20% ae il 15% a: tra le cause, per Cna, la mancanza di competenze specifiche e aggiornate richieste dallemanifatturiere, ma anche la scarsa conoscenza del mercato del lavoro eopportunità die aggiornamento professionale. Oltre il 50% degli studenti intervistati valuta come interessante la prospettiva di avviare un’attività d’impresa, mentre sul fronte dell’impresa il problema del ...