Clima - Wwf | Ridurre stress su barriere coralline ed emissioni gas serra

(Di sabato 20 aprile 2024) Pubblicato il 20 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Il Wwf afferma che l'evento globale di sbiancamento dei coralli, annunciato questa settimana dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) statunitense, "avrà gravi conseguenze negative per le comunità costiere e la salute degli oceani. L'evento globale di sbiancamento dei coralli significa che ampie fasce ditropicali nei tre maggiori bacini oceanici – Atlantico, Pacifico e Indiano – sono sottoposte a unoestremo. Unosufficientemente grave o prolungato può causare la mortalità dei coralli. Questo evento – il secondo in 10 anni e il quarto in assoluto – è stato innescato dalle temperature oceaniche da record iniziate lo scorso anno. L'oceano assorbe il 90% del calore in eccesso causato dalla combustione dei combustibili ...