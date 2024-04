Civil War | i poster generati con IA stanno facendo discutere

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 aprile 2024) A24 ha pubblicato una serie di nuoviepici che pubblicizzano il suo acclamato filmWar uscito il 18 aprile nelle sale italiane. C’è solo un problema, le immagini sono state completamente generate dalle Intelligenze artificiali. Potete vederle qui sotto. Le cinque immagini mostrano scene post apocalittiche nelle principali città degli Stati Uniti dilaniate dal conflitto. In una la sfera di Las Vegas è completamente distrutta. In un’altra un’unità militare è in un lago fuori Los Angeles. O truppe di terra a San Francisco. Una strada di Miami è in rovina. O ancora ci sono battelli turistici pieni di rifugiati sul fiume Chicago. Tutte scene che suggeriscono la distruzione devastata dalla guerra in luoghi iconici. Il problema principale di queste immagini è che sono scene effettivamente non presenti nel film. E infatti molti utenti si sono ...