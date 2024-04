Cina | scambi e-commerce transfrontaliero in crescita del 9,6% nel Q1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 aprile 2024) Pechino, 20 apr – (Xinhua) – Glidell’e-dellasono aumentati del 9,6% su base annua a 577,6 miliardi di yuan (circa 81,3 miliardi di dollari) nel primo trimestre di quest’anno, come mostrato dai dati del ministero del Commercio (MOC). Durante il periodo, le importazioni ed esportazioni dell’e-del Paese con i Paesi partner dell’e-della Via della seta come Ungheria, Emirati Arabi Uniti, Cambogia e Brasile hanno registrato una rapida, ha riferito il ministero. Il ritmo della cooperazione internazionale nell’e-ha accelerato, ha affermato il MOC, notando che per la prima volta ha organizzato piattaforme di e-cinesi per condurre roadshow in Paesi ...