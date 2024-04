Cina | raccolta primaverile del te’ nello Hunan

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 aprile 2024) Changsha, 20 apr – (Xinhua) – Nel tranquillo villaggio di Sanyuan, incastonato nella citta’ di Yongzhou, nella provincia cinese centrale dello, la nebbia avvolge delicatamente le maestose montagne e gli alberi di te’ rigogliosi e verdi. Non c’e’ momento migliore per raccogliere il te’, percio’ unitevi a noi mentre incontriamo agli abitanti locali per dare un’occhiata piu’ da vicino. Agenzia Xinhua