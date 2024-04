Cina collauda nuovo treno merci con la piu’ elevata capacita’ di carico

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 aprile 2024) Shijiazhuang, 20 apr – (Xinhua) – Uncon unadisuperiore a 30.000 tonnellate, lafinora in, ha completato una corsa di prova oggi sulla ferrovia Shuozhou-Huanghua. Trainato da quattro locomotive elettriche, ile’ composto da 324 carrozze, con una lunghezza totale di 4.088 metri e untotale di 32.400 tonnellate, stabilendo nuovi record sia per la formazionelunga sia per la maggiorediin. La ferrovia Shuozhou-Huanghua, che collega la base carbonifera della provincia dello Shanxi al porto di Huanghua nella provincia dello Hebei, e’ il ...