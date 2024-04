Ci fu doping di massa tra i nuotatori della Cina prima delle Olimpiadi | la Wada non ha verificato L’inchiesta di Ard e New York Times

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Uno scandalo di portata mondiale, mai approfondito da chi avrebbe dovuto farlo – la, l’Agenzia mondiale anti– e ora portato alla luce da “The China Files“,condotta per due anni dal team investigativotv pubblica tedesca ARD e dal New. Un lavoro che smascherare ildiin: al centro dello scandalo ci sono 23 dei miglioricinesi, che sei mesidi Tokyo, tenutesi nel 2021, sono risultati positivi alla trimetazidina. La, che era al corrente del caso, non ha mai effettuato una vera e propria indagine, accettando per buona la scusa di una contaminazione alimentare e ...