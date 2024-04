Chi è il candidato che imbarazza la sinistra in Basilicata

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di sabato 20 aprile 2024) Giampiero Maruggi, inserito nella lista civica di Angelo Chiorazzo, viene dato favorito come assessore alla Sanità in caso di vittoria di Piero Marrese: eppure i suoi trascorsi giudiziari (e non solo) non dovrebbero tranquillizzare Pd e 5 Stelle, suoi alleati