Chi è Antonio Scurati - l’autore del monologo sul 25 Aprile cancellato dalla Rai

(Di sabato 20 aprile 2024) Roma, 202024 – Avrebbe dovuto tenere unsul 25nel corso della trasmissione di Serena Bortone ‘Che sarà’, in onda oggi su Rai3. Il suo intervento però è stato “Rai e ne è nato un caso. Ma chi è? Nato a Napoli il 25 giugno 1969,è uno scrittore pluripremiato e giornalista. L’esordio arriva nel 2002 con ‘Il rumore sordo della battaglia’, a cui segue nel 2005 ‘Il sopravvissuto’ che vince il Premio Campiello. Negli anni successivi arrivano altre pubblicazioni di rilievo tradotte in diverse lingue e altri premi prestigiosi tra cui il Premio SuperMondello vinto con ‘Una storia romantica’ e i premi Viareggio-Rèpaci e Selezione Campiello con ‘Il tempo migliore della ...

Per la Panchina del Milan rimane sempre caldo il nome di Antonio Conte. Secondo La Repubblica , il tecnico avrebbe confessato di voler vincere lo scudetto … Mai così caldo il tema della Panchina del ... (dailymilan)

“La medicina è completamente cambiata da quella che la mia generazione ha studiato, eccetto il rapporto medico-paziente. Ora, rispetto a prima, per esempio, abbiamo farmaci miracolosi e nuovi ... (ilgiornaleditalia)

Lo scrittore Antonio Scurati era atteso a Che sarà… da Serena Bortone ma il suo monologo è stato annullato . A rivelarlo è stata la conduttrice che scrive – piuttosto contrariata – di non conoscere i ... (dilei)

Antonio Scurati, cancellato il monologo sul 25 aprile su Rai3: il post di Serena Bortone. La Rai: «Non è censura». Cosa è successo - L'annullamento della presenza in tv di Antonio Scurati apre un nuovo caso in Rai. Lo scrittore sarebbe dovuto essere ospite questa sera su Rai3, nella puntata di "CheSara" per ...ilmessaggero

Ecco il testo integrale del monologo di Antonio Scurati - Ecco il testo integrale del monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile che lo scrittore avrebbe dovuto portare a “Che sarà” e censurato dalla Rai. “Giacomo Matteotti fu assassinato da sicari fascisti i ...articolo21

Scurati, ecco la solita filastrocca sui fascisti. Ma chi volete che la censuri - Il Pd si "consegna" ad Antonio Scurati, protagonista della polemica del giorno sulla Rai. "Ho una proposta per i miei colleghi ...iltempo