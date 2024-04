Chi è Antonio Scurati e perché il suo monologo in Rai è stato annullato

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 20 aprile 2024) Lo scrittoreera atteso a Che sarà… da Serena Bortone ma il suo. A rivelarlo è stata la conduttrice che scrive – piuttosto contrariata – di non conoscere i reali motivi di questa decisione così improvvisa presa dalla Rai. Intanto, il testo dedicato al 25 aprile èpubblicato su un quotidiano e ha trovato quindi diffusione attraverso i media benché Viale Mazzini abbia deciso di cancellare l’intervento dell’autore degli M a poche ore dalla sua comparsa in video. Chi èClasse 1969,deve il suo successo più recente al Premio Strega ottenuto per il romanzo storico su Mussolini intitolato M. Il figlio del secolo, col quale è rimasto in cima alle ...