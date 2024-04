Champions League femminile - l’andata va al Chesea | Barça ko

(Di sabato 20 aprile 2024)della semifinale diha visto il Chelsea vincere a Barcellona con gol di Cuthbert Va agli archivi la semifinale d’andata dicon il successo del Chelsea in casa del Barcellona per 1-0. Davanti a quasi 55.000 spettatori, le inglesi si sono aggiudicate il primo round grazie a Cuthbert

TMW - Milan, Lopetegui è il primo nome della dirigenza per la panchina - La bruciante eliminazione del Milan ai quarti di finale di Europa League dopo il doppio ko contro la Roma mette ancora di più a forte rischio il futuro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. La st ...napolimagazine

Thiago Motta: 'Posto Champions non è ossessione, pressione sugli altri. Roma costruita in grande'. E glissa sul futuro... - L`allenatore del Bologna, Thiago Motta, è intervenuto in conferenza stampa per presentatre la sfida che domani vedrà gli emiliani affrontare la Roma nel posticipo.calciomercato

Juventus in Champions League: quanti punti mancano - A piccoli passi, la Juventus si avvicina all`obiettivo che più volte Allegri ha indicato: partecipare alla prossima Champions League. I bianconeri al momento sono.calciomercato