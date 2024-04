Cgil e Uil portano oltre 50.000 manifestanti in piazza

(Di sabato 20 aprile 2024)50.000 persone si sono riunite oggi a Roma per prendere parte alla manifestazione indetta dallae dalla Uil, per chiedere salute e sicurezza sul lavoro, il diritto alla cura e alla sanità pubblica, una riforma fiscale e la tutela dei salari. I colori dei sindacati, rosso e blu, hanno invaso le vie della

Roma, 20 apr. (askanews) – “Adesso basta”: con questo slogan Cgil e Uil sono scese nuovamente in piazza per sollecitare risposte concrete del Governo su sicurezza sul lavoro, sanità pubblica, ... (ildenaro)

“Siamo in un momento in cui il Governo e la destra vogliono costruire un regime e controllare quello che si dice e che si fa. Siamo in una situazione in cui si sta cercando di comprimere la libertà ... (ilfattoquotidiano)

Un sabato qualunque, un sabato italiano. Nessuna sorpresa e scarsa fantasia alla piazza rossa convocata da Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri per urla re “basta” in faccia al governo ... (secoloditalia)

Cgil e Uil in piazza, "per il lavoro e il paese reale" - Roma, 20 apr. (askanews) - Dopo gli scioperi di novembre e dicembre scorsi contro la manovra economica e quello dell'11 aprile per sollecitare misure più incisive per arginare le morti sul lavoro, ogg ...affaritaliani

Manifestazione di Cgil e Cisl a Roma, il corteo canta Bella Ciao - Si è tenuta a Roma la manifestazione congiunta di Cgil e Uil con i due segretari Bombardieri e Landini. Il corteo, al grido di "Adesso Basta", è partito dal Circo Massimo in direzione di piazzale Osti ...ilgiornale

Cgil e Uil in piazza a Roma, Landini: “Qui il Paese reale, il mondo del lavoro non ce la fa più. Governo vuole comandare, non ci fermeremo” - "Il mondo del lavoro che tiene in piedi questo Paese non ce la fa più, ha un problema salariale grande quanto una casa, un livello di precarietà inaccettabile. E si continua a morire" ...ilfattoquotidiano