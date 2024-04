Cgil e Uil in piazza Solita arringa di Landini che urla al regime | Vogliono toglierci il diritto a manifestare

(Di sabato 20 aprile 2024) Un sabato qualunque, un sabato italiano. Nessuna sorpresa e scarsa fantasia allarossa convocata da Maurizioe Pierpaolo Bombardieri perre “basta” in faccia al governo sovranista e affamapopolo. Tutto secondo copione per il corteo promosso dae Uil (per chiedere zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale, un nuovo modello sociale di fare impresa), che si è snodato per le vie della Capitale dale Ugo La Malfa per concludersi ale Ostiense dove si è tenuta l’a tutta ugola del segretarioe lo show ad alto tasso di demagogia del collega Bombardieri. Corteo-Uil, stesso copione di sempreha caricato lacon le solite parole ...

