Cgia | il modello 730 è più semplice - ma ha 152 pagine di istruzioni

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 20 aprile 2024) Il730 non è più lunare ma, segnala la, conta ancora 152di. Un lavoratore dipendente o un pensionato che voglia recuperare le spese mediche, scolastiche, sportive, universitarie, etc., può farlo in autonomia, senza ricorrere a un Caf. Tuttavia, c'è un problema: per non incorrere in errori, prima di collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate è necessario che...