Cessione Bologna - niente Serie A | la big della Premier fa sul serio

(Di sabato 20 aprile 2024), il giocatore può salutare definitivamente laA: un top clubLeague fa sule ci prova. Ilsta facendo una stagione straordinaria guidata da Thiago Motta, in questo momento i rossoblù si trovano quarti in classifica e potrebbero potenzialmente togliere un posto ad una delle big italiane per la prossima Champions. Ilha incantato tutti ed inevitabilmente le prestazionisquadra mettono in risalto anche i singoli giocatori che sanno come farsi notare. Questo è proprio quello che è successo con Joshua Zirkzee, considerato ormai uno dei gioiellinirosa del. Il giocatore può essere riscattato dal Bayern Monaco per 40 milioni ma è probabile che ...

Dal Belgio - Sfida Napoli-Milan per Skov Olsen! 23 gol e 8 assist col Club Bruges - Ultimissime notizie calciomercato Napoli - Il 24enne danese ex Bologna attualmente al Bruges Skov Olsen è pronto a cambiare squadra in estate. Un po' di ruggine col club e la squadra, raccontano dal B ...msn

CM - Juventus, rivoluzione difesa: non solo il 'caso' Bremer, chi parte e chi può arrivare - Rivoluzione Juventus in estate In difesa molto probabilmente si. Cristiano Giuntoli è alle prese con grandi cambiamenti nel reparto arretrato. Alex Sandro tornerà in Brasile per fine contratto con il ...ilbianconero

Longo: "Juventus, rivoluzione in difesa: la verità sui casi Bremer e Danilo, chi arriva con Calafiori" - Nel suo editoriale per Calciomercato.com, Daniele Longo ha provato ad anticipare le prossime mosse di mercato della Juventus: "Giuntoli prepara tanti cambiamenti soprattutto nel reparto ...tuttojuve