Cento di questi ulivi. Dall'area di Saliceti a 'polmone' della città

(Di sabato 20 aprile 2024) Saranno non soltanto i testimoni di un tempo passato ma continueranno a regalare i loro frutti seppur lontano dal loro luogo di nascita. La seconda vita di oltre un centinaio di alberi disradicati dalla piana ditra Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure per far spazio alla costruzione dell’impianto Biodigestore, proseguirà in varie zoneprovincia individuate dal gruppo ReCos che dopo aver fatto eseguire un’attenta analisi delle piante dagli agronomi ha avviato la distribuzione. Trenta piante sono state regalate all’istituto scolastico superiore ’Parentucelli Arzelà’ di Sarzana e si aggiungono così all’uliveto già da tempo formato dal quale gli studenti del corso di agraria riescono a produrre un buon olio. Altri 30 alberi sono stati donati alla Caritas Diocesana che li utilizzerà per attività a favore ...