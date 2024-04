Censura Rai su Scurati? No - questione di soldi | Corsini smonta lo ‘sgomento’ della Bortone

(Di sabato 20 aprile 2024) “Nessuna: la partecipazione dello scrittore Antonioalla trasmissione Che sarà, condotta da Serena, non è mai stata messa in discussione, come dimostrano i comunicati stampa e gli elenchi ospiti ad uso interno”. Con una dichiarazione ufficiale il direttore dell’Approfondimento, Rai Paolole tempeste nate sabato mattina dopo la denuncia che aveva fatto scatenare l’opposizione. Il monologo disul 25 aprile: solo unadi “gettone” “Credo sia opportuno – prosegue la nota di– non confondere aspetti editoriali con quelli di natura economica e contrattuale, sui quali sono in corso accertamenti a causa di cifre più elevate di quelle previste e altri aspetti promozionali da chiarire connessi al ...

