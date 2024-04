CdS – ma il futuro è un rebus

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-04-17 NAPOLI – Alex Meret ha conquistato sul campo il rinnovo fino al 2025, questione di dettagli ormai, ma la nuova scadenza non chiarisce i dubbi legati alla prossima stagione. Presto sarà tempo di riflessioni e confronti con il suo agente per definire il. Sabato, intanto, il titolare di oggi sfiderà Elia Caprile, per cui il domani sembra già definito: a distanza si valutano i suoi progressi a Empoli, a fine anno farà ritorno al Napoli che ha intenzione di puntare su di lui. Meret e l'opzione di rinnovo: ecco come è andata Meret qualche settimana fa ha maturato, ormai superandola, la quota del 70% delle presenze in stagione che avrebbe fatto scattare l'opzione di rinnovo unilaterale a favore del club: sarà esercitata, è scontato. Il portiere, che a Napoli sta bene, in una città che adora, si ...