Catania - 14enne ricatta coetaneo chiedendogli foto intime | le indagini della polizia postale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 20 aprile 2024) Pubblicato il 20 Aprile, 2024 Un ragazzo di 14 anni, residente a, è stato individuato quale presunto responsabile di condotte di pornografia minorile nei confronti di una seguito dicondotte dal Centro Operativo Sicurezza Ciberneticadie coordinate dalla ProcuraRepubblica per i minorenni. In particolare, il minore ha ottenuto delle immaginivittima, da lui già conosciuta, in atteggiamenti intimi e, tramite un falso profilo social, ha iniziato arloaltree video dello stesso contenuto altrimenti avrebbe divulgato quelle già in suo possesso. Il minore, accompagnato dai genitori, ha subito ...